الغضب التركي آت.. هل تستطيع الدول الغربية التصدي لعملية أردوغان العسكرية في سوريا؟

2022/11/27 | 22:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو كأنه رد على الانتقادات التي وجهتها قوى إقليمية ودولية للعملية العسكرية شمالي سوريا والعراق، حيث أكد الرئيس التركي أن لبلاده حقا مشروعا في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها.

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