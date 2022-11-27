نائب: عدم معالجة الجماعات المسلحة وراء استمرار قصف المناطق العراقية

2022/11/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو مجلس النواب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن عدم معالجة الجماعات المسلحة في مناطق شمالي العراق، هو سبب استمرار قصف دول الجوار لمناطق عراقية.

وقال البلداوي لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قادر وضع حل مع دول الجوار لإنهاء القصف في شمال العراق كونه يمتلك سعة أفق واعتدال ولكن انهاء هذا الملف يتطلب إرادة سياسية وتعاون من جميع الأطراف".

وأضاف، أن "قصف تركيا وإيران يتركز في إقليم كردستان كما ان القصف الأمريكي يتركز على الحدود السورية مع العراق "مشيراً إلى أن "سبب استمرار القصف هو تلكؤ في معالجة أسباب هذه الخروقات".

وتابع البلداوي: "يوجد في إقليم كردستان جماعات مسلحة تستهدف دول الجوار حيث ان الجانب الإيراني قدم الكثير من المذكرات للحكومة العراقية حول وجود جماعات مسلحة في شمال العراق في حين لم تتخذ الحكومة أية خطوات جادة".

وأشار إلى أنه "تعاون الإقليم في إبعاد الجماعات المسلحة ونزع السلاح اضافة الى العناصر المخابراتية الخارجية التي تصول وتجول وتستهدف الداخل العراقي سينهي هذه المشكلة نهائياً".

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت السلطات في طهران المعارضة الإيراني التي تتمركز في مناطق شمالي العراق، فيما تستهدف القوات التركية مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية.

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