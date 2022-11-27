المالية تتحدث عن اطلاق تعيينات جديدة لفئة معينة

2022/11/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، البدء بإجراءات إطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "البدء بإجراءات إطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا".

وبين أن "العمل جارٍ من أجل استكمال توزيع الاختصاصات الأخرى على بعض دوائر التمويل المركزي خلال اليومين المقبلين".

وأشار إلى أن "دائرة الموازنة شرعت بإجراءات توزيع الخريجين الاوائل من المعاهد والبكالوريوس وحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) بين الشركات العامة الرابحة".

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