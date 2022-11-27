2022/11/27 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عدة توجيهات لتحسين واقع الطاقة في بغداد ابرزها ضرورة معالجة المحولات المعطوبة بوقت قياسي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “وزير الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابرزها معالجة المحولات “المعطوبة”..



وزير الكهرباء يُصدر عدة توجيهات المركز الخبري الوطني.

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