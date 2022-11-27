شاخوان يؤكد حرص المجلس بتشريع القوانين لإعادة تأهيل البنى التحتية

2022/11/27 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الاحد، حرص مجلس النواب لتشريع القوانين والتعديلات اللازمة التي تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية لجميع مناطق العراق.وذكر المكتب الإعلامي […]

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