شاهد ما فعله بايدن عند رؤيته أطفالًا في مطعم يصرخون لجذب انتباهه إليهم

2022/11/27 | 23:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأت مجموعة من الأطفال برؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمر بالقرب من نافذة المطعم الذي يجتمعون فيه، خلال رحلة التسوق في جزيرة نانتاكيت بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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