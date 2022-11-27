المالية تعلن البدأ بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا

2022/11/27 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الاحد ، البدأ بأجراءات توزيع الخرجين الاوائل من المعاهد والبكلوريوس واصحاب الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه ) على الشركات العامة الرابحة .

واكدت الوزارة في بيان على ان العمل جاري من اجل إستكمال توزيع بقية الاختصاصات على بعض دوائر التمويل المركزي خلال اليومين المقبلين ، بهدف تمكين مجلس الخدمة الإتحادي من السير في اجراءات التعيين والتوزيع على الوزارات و المحافظات المعنية وبحسب التخصص لكل جهة .

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