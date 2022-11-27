إردوغان: اجتماع بين وزراء من تركيا ومصر لبناء العلاقات

2022/11/27 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أذيعت الأحد، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.

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