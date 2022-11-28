بغداد اليوم تنشر توزيع التعيينات للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا

2022/11/28 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم توزيع التعيينات للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا.

ادناه رابط القوائم:

https://drive.google.com/file/d/14sQUG8YLRHa4NZKTM7Zm2pe6bEYvSQx7/view?usp=drivesdk

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