نائب: المبلغ الذي تم التحرز عليه بعد اعتقال نور المظفر 200 مليار

2022/11/28 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث النائب المستقل، هادي حسن السلامي، اليوم الأحد، عن 20 مليار دينار مفقودة من الأموال المعلن عن استردادها من قضية سرقة الأمانات الضريبية.

وقال السلامي عبر جداريته على منصة فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم) إن "200 مليار كانت في مصرف الود / فرع 14 رمضان تم التحرز عليها بعد 3 ايام من القاء القبض على نور زهير".

وأضاف: "السوداني اعلن عن 180 مليار دينار ..



20 مليار دينار مفقودة".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد استرداد جزء من الاموال المسروقة من حساب الامانات الضريبية، فيما اشار الى انه سيتم اطلاق سراح نور زهير مقابل استرداد الاموال التي بحوزته والتي هي عبارة عن عقارات، في الوقت الذي تبلغ قيمة الاموال لدى نور زهير قرابة 43% من مجمل الاموال المسروقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، استرداد 182 مليار دينار من أموال أمانات الضرائب المسروقة والبالغة أكثر من ترليون دينار عراقي.وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة استعادت 182.7 مليار دينار عراقي، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره (1.681270) تريليون دينار صُرفت من أمانات هيئة الضرائب إلى المتهم نور زهير جاسم"، مبيناً أن "ذلك جاء بتسوية بين القضاء وزهير تنص على إطلاق سراحه بكفالة مقابل إعادته كامل المبلغ خلال أسبوعين".

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