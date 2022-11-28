مونديال قطر.. ألمانيا تنجو من

2022/11/28 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام

نظيره الإسباني في المباراة التي

جمعتهما مساء يوم الأحد، في الجولة

الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المهاجم ألفارو مورات

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