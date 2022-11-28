بعد قطر.. منتخب ثان يودع كأس العالم 2022 رسميا

2022/11/28 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج منتخب كندا رسميا من دائرة المنافسة

على التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس

العالم لكرة القدم 2022، بعد هزيمته أمام

كرواتيا (1-4) يوم الأحد، في الجولة

الثانية من دور المجموعات.

وأصبح منتخب كندا ثاني م

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