العراق‭:‬إطلاق‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بسرقة‭ ‬القرن‭ ‬بكفالة‭ ‬لكي‭ ‬يعيد‭ ‬الأموال‭ ‬المنهوبة

2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭:‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬لنا‭ ‬سين‭ ‬أو‭ ‬صاد‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وترليونات‭ ‬خارج‭ ‬الخزينة‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ توالت‭ ‬القرارات‭ ‬والتصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬القرن‭ ‬إحدى‭ ‬السرقات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬ونصف‭ ‬العقد‭ ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬مؤخراً‭.‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ […]

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