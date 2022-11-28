2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني:ماذا يعني لنا سين أو صاد موجوداً في السجن وترليونات خارج الخزينة بغداد – عبد الحسين غزال توالت القرارات والتصريحات الرسمية وما حولها بشأن مصير التحقيقات في سرقة القرن إحدى السرقات الكبرى التي تمت في خلال عقد ونصف العقد ولم يكشف عن أي منها إلا بشكل جزئي مؤخراً.
فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:إطلاق المتهم الأول بسرقة القرن بكفالة لكي يعيد الأموال المنهوبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:إطلاق المتهم الأول بسرقة القرن بكفالة لكي يعيد الأموال المنهوبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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