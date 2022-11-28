2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام هناك نظريتان في التعامل مع سرقة أموال الدولة، الأولى تستند الى تجارب منها المصرية في التركيز على استرداد الملايين المنهوبة والعفو عن اللصوص. وهناك نظرية أخرى تقول بضرورة ان ينال السارقون الاحكام القضائية المنصوص عليها قانوناً، وانه لا ينبغي ان ينجو أحد من فعلته، مع اتخاذ الإجراءات في سياق التحقيقات مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف زاد الصورة غموضاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف زاد الصورة غموضاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف زاد الصورة غموضاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).