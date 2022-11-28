2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ هناك‭ ‬نظريتان‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬سرقة‭ ‬أموال‭ ‬الدولة،‭ ‬الأولى‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬تجارب‭ ‬منها‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬الملايين‭ ‬المنهوبة‭ ‬والعفو‭ ‬عن‭ ‬اللصوص‭.‬ وهناك‭ ‬نظرية‭ ‬أخرى‭ ‬تقول‭ ‬بضرورة‭ ‬ان‭ ‬ينال‭ ‬السارقون‭ ‬الاحكام‭ ‬القضائية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانوناً،‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬ينجو‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬فعلته،‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف‭ ‬زاد‭ ‬الصورة‭ ‬غموضاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف‭ ‬زاد‭ ‬الصورة‭ ‬غموضاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).