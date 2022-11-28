إيران‭:‬إقالة‭ ‬مدير‭ ‬مصرف‭ ‬بسبب‭ ‬امرأة غير‭ ‬محجبة‭ ‬وترجيح‭ ‬اعدام‭ ‬المغني‭ ‬صالحي‭ ‬‭ ‬

2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال‭ ‬ابنة‭ ‬شقيقة‭ ‬خامنئي طهران‭- ‬باريس‭ -‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانيّة‭ ‬السبت‭ ‬بكفالة‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬دولي‭ ‬كردي‭ ‬سابق‭ ‬ومدافع‭ ‬عن‭ ‬حرّية‭ ‬التعبير‭ ‬كانا‭ ‬قد‭ ‬أوقِفا‭ ‬لدعمهما‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬ والموقوفان‭ ‬هما‭ ‬فوريا‭ ‬غفوري‭ (‬35‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬وحسين‭ ‬روناغي‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬أجنبيّة‭ ‬عدّة‭ […]

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