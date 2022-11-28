2022/11/28 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال ابنة شقيقة خامنئي طهران- باريس -بيروت- الزمان أفرجت السلطات الإيرانيّة السبت بكفالة عن لاعب كرة قدم دولي كردي سابق ومدافع عن حرّية التعبير كانا قد أوقِفا لدعمهما الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من شهرين. والموقوفان هما فوريا غفوري (35 عاما)، حسب وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، وحسين روناغي الكاتب في صحف أجنبيّة عدّة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:إقالة مدير مصرف بسبب امرأة غير محجبة وترجيح اعدام المغني صالحي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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