2022/11/28 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا تعاود استهداف مناطق في مدينة خيرسون، وتستعد لموجة تعبئة ثانية، ملفات اخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZIZbLLBBNhs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا تعاود استهداف مناطق في مدينة خيرسون، وتستعد لموجة تعبئة ثانية، ملفات اخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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