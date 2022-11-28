2022/11/28 | 00:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 27 تشرين الثاني 2022 التعادل الإيجابي يخيم على مباراة اسبانيا...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: التعادل الإيجابي يخيم على مباراة اسبانيا وألمانيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلة تتابع كأس العالم: التعادل الإيجابي يخيم على مباراة اسبانيا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلة تتابع كأس العالم: التعادل الإيجابي يخيم على مباراة اسبانيا وألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).