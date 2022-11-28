2022/11/28 | 01:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول عبد القادر عراضة في “الحصاد” (2022/11/27) المواضيع التالية:

- نذر العملية البرية التركية في شمال سوريا والعراق تتصاعد.

- احتدام المعارك على كامل خط الجبهة في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.

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