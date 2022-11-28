لإنجاح خليجي 25 في البصرة.. وزير الداخلية يجتمع مع شرطة أمن الملاعب لمناقشة آخر الاستعدادات لهذه البطولة

2022/11/28 | 01:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري على أهمية تضافر الجهود وتسخير الامكانيات لإنجاح بطولة خليجي 25 المؤمل إقامتها في البصرة الفيحاء مطلع العام المقبل.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سيادته، اليوم الأحد، مع شرطة أمن الملاعب لبحث جملة من المواضيع والاستعدادات الجارية لهذا العرس الرياضي الكبير.وأشار السيد الشمري الى أن المسؤولية تحتم علينا جميعاً السعي الحثيث وتوفير الأجواء الآمنة وتسخير جميع الامكانيات المناسبة لهذا التجمع الكروي الذي هو محط اهتمام واسع.كما تخلل الاجتماع طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات، التي تهدف الى إنجاح هذه البطولة التي سيشارك فيها الأشقاء العرب ومحبو هذه اللعبة لإظهار الصورة الحقيقية للعراق بلد الحضارات والقيم.

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