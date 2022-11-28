مصدر يكشف حقيقة اقالة قائد عمليات كركوك

2022/11/28 | 01:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، حقيقة اقالة قائد عمليات كركوك.وذكر المصدر لايرث نيوز، انه “لا صحة لما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول اقالة قائد عمليات كركوك (الفريق الـركـن / علي الفريجي) وهو مستمر بالمنصب وعلى رأس القطعات”.

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