2022/11/28 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاقم بريكست أزمة القطاع الصحي في بريطانيا مع خسارته خدمات نحو 4000 طبيب من الاتحاد الأوروبي في أربعة تخصصات رئيسية، وفق دراسة نشرها، الأحد، مركز دراسات يهتم بقضايا الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: بريكست فاقم نقص الأطباء في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: بريكست فاقم نقص الأطباء في بريطانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).