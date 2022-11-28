2022/11/28 | 01:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LZnpA2pptrg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "منتخب الناشئين ما عنده راتب"..محمد علي كريم: أوزع راتبي كله على اللاعبين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "منتخب الناشئين ما عنده راتب"..محمد علي كريم: أوزع راتبي كله على اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).