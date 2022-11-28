2022/11/28 | 02:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة أن تتبع الاتجاهات التي شوهدت في أماكن أخرى من العالم وتنتشر بسرعة في كندا بسبب انخفاض التطعيمات الروتينية خلال جائحة COVID-19، كما يقول أطباء الأطفال الذين يحثون الآباء على ضمان تحصين أطفالهم بشكل كامل.تسجل المقاطعات والأقاليم بيانات عن التطعيمات المقدمة في المجتمع ضد الأمراض المعدية مثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأطباء: يجب على الكنديين التأكد من حصول الأطفال على اللقاحات بعد اضطرابات COVID شبكة القيقب الدولية.

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