سد مكحول المنطلق منذ 2001 يصل الى خط النهاية.. والمجتمعات المجاورة تخشاه

2022/11/28 | 02:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عاش جميل الجبوري (53 عاما) طوال حياته في قريته المسحك الواقعة في...

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