2022/11/28 | 02:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 11/27/2022.القيادي في الاتحاد...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: نور زهير يمتلك عقارات في المنصور و الأموال المنهوبة تحتاج الى “تريلات” لنقلها أولاً على المسلة.

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