يوم المفاجآت في مونديال قطر.. المغرب حديث عشاق كرة القدم

2022/11/28 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يوما حافلا بالمفاجآت الكبيرة في كأس العالم حيث استسلمت بلجيكا كليا أمام المغرب وتعرض اليابان لهزيمة صادمة أمام كوستاريكا.

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