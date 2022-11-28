هيئة الإذاعة البريطانية تندد باعتقال أحد صحفييها في الصين

2022/11/28 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد، أن واحدا من مراسليها في الصين كان يغطي احتجاجات في شنغهاي ضد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة قد اعتُقل و"تعرض للضرب بأيدي الشرطة".

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