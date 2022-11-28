الغضب يتصاعد في شوارع الصين.. ودعوة لـ

2022/11/28 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محتجون غاضبون من الإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس الزعيم الصيني القوي إلى الاستقالة، في توبيخ غير مسبوق في الوقت الذي تكافح فيه السلطات في ثماني مدن على الأقل لقمع مظاهرات تمثل تحديا مباشرا نادرا للحزب الشيوعي الحاكم.

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