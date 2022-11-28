تظاهرات الصين.. موجة منشورات احتيالية لعرقلة البحث عن الأخبار في تويتر

2022/11/28 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه فريق مكافحة الدعاية الذي خفض حجمه بشكل جذري في تويتر، الأحد، طوفانا من المحتوى المزعج في الصين قال باحثون لصحيفة واشنطن بوست إنه يهدف إلى الحد من تدفق الأخبار عن احتجاجات مذهلة واسعة النطاق ضد قيود فيروس كورونا.

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