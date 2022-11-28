رداً على لاعبي ألمانيا.. مشجعون يحملون صورة مسعود أوزيل ويغلقون أفواههم

2022/11/28 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة مشجعين يحملون صورة اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل ويضعون أيديهم على أفواههم، خلال مواجهة المنتخب الألماني ونظيره الإسباني، الّتي أقيمت على أرضية استاد البيت، في نهائيات كأس العالم 2022، مما أثار تفاعلاً في موقع تويتر.

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