2022/11/28 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المنتخب السعودي فيديو على حسابه في تويتر، الاثنين، يظهر التدريبات المكثفة استعدادا للمباراة المقبلة مع المكسيك، الأربعاء المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأخضر" ينشر فيديو "الاستعداد" لمواجهة المكسيك ويعلن عن إصابة أحد نجومه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الأخضر" ينشر فيديو "الاستعداد" لمواجهة المكسيك ويعلن عن إصابة أحد نجومه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).