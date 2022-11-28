تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار بسبب المخاوف من كورونا بالصين

2022/11/28 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1749دولارا للأوقية(الأونصة) في الساعة 0314 بتوقيت جرينتش.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1749.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

وقال يب دزم رونج محلل الأسواق في آي جي إن "أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأمريكي عن كثب ويبدو أن الغموض المتزايد جراء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح".

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء يوم الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

في الوقت نفسه سجلت الصين يوم الاثنين خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونغتشينغ وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد يوم الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، تراجعت الفضة 1.8 في المئة إلى 21.21 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 978 دولارا وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1846.94 دولار.

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