شخص يقُتل رمياً بالرصاص ودكة عشائرية تُنفذ بـ

2022/11/28 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص رميا بالرصاص في النجف، مشيرا الى ان انفجار عبوة محلية الصنع امام منزل مواطن في بغداد.

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