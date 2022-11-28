أمريكا تدعم العراق بـ 25 مليون دولار

2022/11/28 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستنفق الولايات المتحدة ما يصل إلى 25 مليون دولار على خطة خمسية لـ “دعم المجتمع المدني” في العراق.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ترغب الوكالة في زيادة مشاركة النساء والشباب العراقيين في المجال العام وفي مجالات أخرى، على سبيل المثال، في العمل بشأن تغيير المناخ.

وبهذه الطريقة، يقول الأمريكيون إنهم يريدون “مساعدة” العراق على أن يصبح “دولة أكثر استقرارا وديمقراطية”.

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