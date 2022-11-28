نائب يصف المؤتمر الصحفي للسوداني بـ”العرض المسرحي البائس” ويؤكد: ما تم استرداده لا يساوي ٥٪ من الاموال 

2022/11/28 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”العرض المسرحي البائس”، فيما اكد ان ما تم استرداده لا يساوي ٥٪ من الامانات.وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا “لا أعرف من مستشاري السوداني نصحه بهذا العرض المسرحي البائس الذي يثير […]

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