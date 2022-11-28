2022/11/28 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصطفى سند: كل ما كبرت السرقة قلت العقوبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى سند: كل ما كبرت السرقة قلت العقوبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى سند: كل ما كبرت السرقة قلت العقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).