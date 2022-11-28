2022/11/28 | 10:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fspW1EOdTSc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هي محطته الخارجية الثالثة.. السوداني يتوجه اليوم الى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هي محطته الخارجية الثالثة.. السوداني يتوجه اليوم الى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).