تحذير أميركي من قدرات الصين في سباق الفضاء العسكري

2022/11/28 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي نينا أرماغنو، الإثنين، إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل أخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي.

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