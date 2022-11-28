إليك كيف يمكنك حماية نفسك وعائلتك من فيروس كورونا خلال موسم العطلات

2022/11/28 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لأننا نجتمع للاحتفال بعيد الشكر في نهاية هذا الأسبوع وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، ربما لا يكون فيروس كورونا هو أول ما يخطر في بال غالبية الناس لكن من المهم أن نتذكر أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، لا يزال فيروس كورونا يمثل خطرًا كبيرًا.إليك كيف يمكنك حماية نفسك والأشخاص المقربين منك من فيروس كورونا خلال موسم العطلات هذا

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