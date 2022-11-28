تحالف العزم يؤكد على دعم الحكومة في القضاء على العنف ضد النساء

2022/11/28 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف العزم، اليوم الاثنين، دعمه للجهود الحكومية في القضاء على العنف ضد النساء، من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لها في المجتمع.

وقال المكتب الإعلامي، إنه "بمناسبة فعاليات الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي تعقد كل عام بدءًا من 25 تشرين الثاني والذي يوافق اليوم الاول العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و10 كانون الاول وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان".

وأكد التحالف بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، "دعمه للجهود الحكومية في هذا الجانب ويدعم كذلك كافة الإجراءات التنفيذية التي تضمن ظروفا آامنة ومستقرة للمرأة في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها الكثير من النساء اللاتي يتعرضن للتعنيف ويواجهن الصعوبات الجمة".

ودعا التحالف "الجهات الفاعلة من منظمات دولية ومحلية وفعاليات إجتماعية وثقافية لتكثيف الجهود المبذولة بهذا الاتجاه من أجل تخفيف معاناة الشرائح الهشة وتأمين سلامتها وكرامتها على نحو افضل".

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