شركة التأمين العراقية توقع عقداً تأمينياً لموظفي وزارة النفط

2022/11/28 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ابرمت شركة التأمين العراقية العامة، الاثنين، عقدا تأمينياً مع مصرف الرشيد لتوفير الحماية التأمينية لسلفة (١٠ -٢٥ مليون دينار كحد اعلى ) الخاصة بموظفي وزارة النفط الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرشيد.

وقال مدير الشركةوسام الخرسان في بيان أن "نوع التأمين يكون على حياة المستلفين من النوع المؤقت الذي يغطي خطر الوفاة الطبيعية والحوادث الاعتيادية والارهابية اذا تتعهد شركة التأمين بدفع مبلغ رصيد السلفة المدين به المستلف الى المؤمن له عند حصول هذه الوفاة وتكون حدود الاعمار للمستلفين من (١٨ - ٦٥ ) سنة".

واشارَ الخرسان الى "جهود الشركة المتواصلة لتطوير قطاع التأمين من خلال تواجد فريق متكامل محترف في هذا المجال، ليناسب احتياجات العملاء من المؤسسات والافراد في جميع انحاء العراق وتقديم الخدمات الشاملة والمميزة للمنافسة ضمن قطاع التأمين ".

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