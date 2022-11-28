2022/11/28 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في جانب الكرخ من بغداد.

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