تعاطي وتجارة.. اعتقال 16 متهماً بقضايا المخدرات في المثنى

2022/11/28 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 16 متهما بقضايا مخدرات في المثنى.

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