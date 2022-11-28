طقس العراق : الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في البلاد خلال اليومين المقبلين

2022/11/28 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الجوي نائل العلي،

الاثنين، خارطة الأمطار الغزيرة

المتوقع هطولها في البلاد خلال اليومين

المقبلين .

وقال العلي في منشور على الفيسبوك ، إن

“حالة عدم استقرار يبدأ تأثيرها

تدريجيا على مناطق غ

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