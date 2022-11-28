الصحة: العراق تحول الى مركز لتعاطي وتجارة المخدرات

2022/11/28 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، الاثنين، عن تحول

العراق من ممر لعبور المواد المخدرة إلى

مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، في وقـت

بحثت فيه جهود مكافحتها مع مكتب الأمم

المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة

والمخدرات.

وقال رئ

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