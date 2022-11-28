اكتشاف فيروس جديد كامن في الخفافيش

2022/11/28 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء فيروسا جديدا كامنا في

الخفافيش، Kiwira – وهو نوع من فيروس هانتا

– في تنزانيا وجمهورية الكونغو

الديمقراطية.

ولا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس

Kiwira يمكن أن يشكل تهديدا للبشر، لكن

الباح

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