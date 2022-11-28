هبوط اسعار النفط العالمية اكثر من دولارين بسبب قيود الصين الصارمة لمكافحة كورونا

2022/11/28 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل الاثنين، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكورونا إلى تأجيج … Readmore

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