2022/11/28 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة ميمي جمال عن حقيقة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب، مؤكدةً أنها لم تعتزل الفن والصور المتداولة لها بالحجاب كانت في أثناء أدائها العمرة مع زوجها.وقالت جمال، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى توقفت عن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).