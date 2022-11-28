2022/11/28 | 11:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في ساعة مبكرة من...

ظهرت المقالة النفط يهبط أكثر من دولار مع تزايد احتجاجات كورونا في الصين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط أكثر من دولار مع تزايد احتجاجات كورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهبط أكثر من دولار مع تزايد احتجاجات كورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).