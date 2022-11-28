المسلة تتابع كأس العالم: السوداني يهنئ المغرب بفوزها في مباريات كأس العالم

2022/11/28 | 11:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 السوداني يهنئ المغرب بفوزها في مباريات كأس العالم الاحد...

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